Skoleleder Karina Larsen (Bagerst tv.) sammen med sit hold. Dan Senderovitz sidder yderst til højre. Foto: Kim Rasmussen

Pionerånd er drivkraften bag Farum Lilleskole

Furesø - 15. august 2019 kl. 08:27 Af Mikkel Kjølby

Tirsdag eftermiddag slog Farum Lilleskole dørene op. Åbningen blev markeret med en reception i lokalerne på Farum Park, hvor skolen har fundet en midlertidig base, indtil en ny skole kan opføres et sted i Farum Nord.

Skoleleder Karina Larsen har sammen med Trine Schow skabt det nye skoletilbud i Furesø.

- En fantastisk følelse at Farum Lilleskole nu ikke bare er en skole i tankerne, ikke bare en skole på papiret, men en rigtig skole med børn, forældre og personale. Vi er nu lige præcis her, hvor alting giver så god mening, siger Karina Larsen, som har kæmpet indædt for at nå målet.

- Det er helt en særlig følelse at have haft en idé, når man kan se idéen tage form og endelig sammen med en masse gode mennesker blive til virkelighed. Det er en drøm om at skabe en skole med fokus på de nærvær og trygge relationer. VI har gjort os umange for at finde de helt rigtige personaler - og de har allesammen den der fingerspitzgefuhl, et drive og en kreativ åre, præcis dét, vi gerne vil give videre til vores elever. Nærvær og trygge relationer skal være kernen - og vores sanser skal i spil, når vi lærer. Ikke bare fordi det bliver sjovt og engagerende men fordi det er det forskningen siger om læring. og så gør det ikke noget, at det er sjovt, for når noget er sjovt, bliver vi nysgerrige og motiverede for at lære mere, forklarer Karina Larsen, som også lægger vægt på pauserne.

- Tiden er også vigtig - tiden til at dvæle ved og fordybe sig - og tiden til også at have et fritidsliv. Hvis vi skal udvikle os som hele og sunde mennesker, må vi i løbet af dagen også have tid til at danne fællesskaber udenfor skoleregi - i SFO'en, i klubben eller til forskellige fritidsinteresser og have tid til at holde pauser og lave ingenting, lyder det fra Karina Larsen, som bliver en af de daglige lærerkræfter sammen med Sanne Mürer og Nina Groth. Dertil kommer de to pædagoger, Lukas Carlslund og Dan Senderovitz samt blæksprutten Marianne Renneberg.

Dan Senderovitz har de sidste 22 år arbejdet for Hareskov FFO/miniklub. Han har været aktiv som entertainer, revyskuespiller, hospitalsklovn og meget mere. Lukas Carlslund har musik og cirkus i blodet.

- Udfordringen i at starte noget helt nyt op med en langt mindre gruppe børn tiltalte mig, siger Dan Senderovitz, som naturligvis vil bruge sine erfaringer i arbejdet på Farum Lilleskole

- Musik og drama vil være en del af helheden på Farum Lilleskole, hvor udgangspunktet er noget andet end på en stor folkeskole. Med en mindre gruppe børn bliver der et andet nærvær i dagligdagen. Desuden bliver det spændende med en dagligdag på Nordsjællands hjemmebane. Livet på et stadion vil være et spændingselement, som gør børnene nysgerrige, siger Dan Senderovitz.