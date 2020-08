Pil er klar med nyt udspil

Nu udsender Pil singlen "Gulvet", et nordisk pop-track fyldt med rytmisk instrumentation, stemningsfyldte synths og en blid vokal. Det er en forløber for Pils anden EP, der har release i november 2020.

- Indiepop-singlen "Gulvet" beskriver den klaustrofobiske følelse af at stå på dansegulvet omringet af mennesker uden den mindste lyst til at danse med. Musikken bliver højere og højere, mens tomheden vokser indeni, forklarer Pil, som er gået sine egne veje i jagten på musikalsk karriere.

Hun har bygget en loyal lytterbase op pa Spotify med nummeret »Nattely«, som netop har rundet 400.000 streams. Flere singler er blevet spillet pa P3 og P6 Beat, og Pil lavede for nyligt et interview med Nova FM om at være musikkunstner under coronakrisen.

I december 2019 deltog Pil desuden i Spotifys netværksmiddag under initiativet "Equalizer Project", som sætter fokus pa kvindelige artister, sangskrivere og producere. Her fik hun muligheden for at dele personlige erfaringer med sin store inspirationskilde Medina. Siden har hun modtaget et arbejdslegat fra Statens Kunstfond til at skrive sange om ensomhed.