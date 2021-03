Det er ren juleaften for De grønne pigespejdere, at de igen kan mødes fysisk til aktiviteter i naturen. Pressefoto

Pigespejderne i Jonstrup kan endelig mødes igen

Liv i fællesskabet Selv om landet har været lukket ned for foreningsaktiviteter med fremmøde, så har pigespejderne holdt liv i fællesskabet og fortsat givet pigerne et ugentligt åndehul.

"Det har været vigtigt for os - midt i den her underlige tid - at vise vores spejdere, at vi stadig er her. Det har givet en følelse af noget normalitet," fortæller leder hos De grønne pigespejdere i Jonstrup Hanne Nørgård i en pressemeddelelse.