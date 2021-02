Pigespejdere kan endelig mødes igen

De Grønne Pigespejdere i Jonstrup kan atter samles. Det er der en del, som glæder sig ret meget til.

Furesø - 27. februar 2021 kl. 09:50 Kontakt redaktionen

Efter måneder med nedlukning og spejdermøder på computeren bliver onsdag den 3. marts som juleaften om igen for De grønne pigespejdere i Jonstrup. Her kan friluftspigerne nemlig igen mødes op til 25 personer og lave spejderaktiviteter.

Der bliver selvfølgelig tændt op i bålet, og så skal der samles op på, hvordan spejderne har oplevet nedlukningen.

- Spejderne trænger til at være sammen, og vi ledere står klar til at give plads til snak og høre, hvordan spejderne har haft det under nedlukningen. Derudover så har vi til første møde forberedt forskellige hyggelige aktiviteter og lege, siger Hanne Nørgård, der er leder hos De grønne pigespejdere i Jonstrup.

Selv om landet i flere måneder har været lukket ned for foreningsaktiviteter med fremmøde, så har pigespejderne holdt liv i fællesskabet og fortsat givet pigerne et ugentligt åndehul.

- Det har været vigtigt for os - midt i den her underlige tid - at vise vores spejdere, at vi stadig er her. Det har givet en følelse af noget normalitet, siger Hanne Nørgård.

De frivillige ledere har tænkt ud af boksen for at være til stede i spejdernes liv under nedlukningen. De har blandt andet holdt ugentlige zoommøder med sjove lege, lagkagebygning, quizzer og bankospil. I den forgangne weekend tog de "24 timer i sovepose-mærket". Undervejs i soveposedøgnet mødtes piger og ledere på zoom, hvor de bl.a. lavede morgengymnastik, slog katten af tønden, lavede lækre frugtfigurer og så film sammen - alt imens de sad/lå/stod i deres sovepose.

- Det har uden tvivl været værdifuldt og også lærerigt for os frivillige ledere. Men nu glæder vi os over, at vi kan komme ud i naturen og lave udfordrende spejderaktiviteter for vores medlemmer, siger Hanne Nørgård.

De grønne pigespejdere i Jonstrup (fra 10 år og op) mødes hver onsdag kl. 18.30. Nye piger er meget velkomne til at dukke op.