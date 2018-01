Nogle af de 154 pigespillere under 18 år i Hareskov IF Fodbold. Yderst til venstre står årets pigespiller, Olivia Vinter Midjord, som er datter af klubformanden men dog kåret af et bredt udvalg i klubben.

Pigerne stormer ind på banen

Medlemskartoteket ruller derudaf på samme måde som bolden på banen. I løbet af bare to år har klubben Hareskov IF Fodbold oplevet en voldsom stigning i antallet af piger, der har lyst til at bruge fødderne med en bold på banen, skriver Frederiksborg Amts Avis.

- De fleste klubber har haft det sådan, at pigefodbold det var nok noget, der gik over. Vi har kastet resurser ind i det i forhold til trænere og ledere, og det engagement tror jeg smitter af. Så har det de seneste år bredt sig som ringe i vandet, siger Jim Midjord, formand i Hareskov IF Fodbold.

Spillerne kommer naturligvis fra lokalområdet men også fra Værløse, Ballerup og Herlev, forklarer formanden. Fremgangen betyder, at det ikke længere blot er et spørgsmål om at kunne skrabe spillere sammen til et hold, men nu er der overskud til at have et hold på hver årgang fra 2010 og frem.