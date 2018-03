Picnicfestival kører videre for fuld damp

Her bliver der et picnicmarked, hvor man kan købe mad til sin picnickurv. Blandt andet kommer Restaurant Furesø Marina med deres bud på en Furesø Picnixbox med tapas. Der kommer et showkøkken, hvor der bliver tryllet med maden. Kommunen kommer med smagsprøver fra det nye økologiske køkken på Lillevang Plejecenter. Og så regner Eva Vedel med at få FC Nordsjælland til at gå med i picnicfestivalen med trænere fra Right to Dream-akademiet og godbidder fra deres restaurant, såkaldte Deli-Bites baseret på fodboldspillernes daglige kost. Naturligvis er der fortsat fokus på de gode, lokale aktører, men udefrakommende er også velkomne.