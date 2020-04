Se billedserie Furesø Forårspicni fortsætter de næste fire weekender. Naturoplevelser, hygge, god mad, støtte til de lokale spisesteder. Flere fluer med et smæk.

Picnicfestival fortsætter til 10. maj

Furesø - 14. april 2020 kl. 11:08 Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De næste fire weekender kan man støtte de lokale restauranter ved at købe en picnickurv.

Gode kræfter gik sammen om at forvandle Furesø Picnicfestival til Furesø Påske Picnic. Det gav omsætning hos de lokale spise og delikatessesteder. Nu udvides konceptet til Furesø Forårs Picnic, som fortsætter frem til og med den 10. maj.

- Vi er forvænte med at have glade gæster på Picnicfestivalen, men intet slår de positive tilbagemeldinger på Furesø Påske Picnic i Take Away version. Vi har oplevet en enestående opbakning til at støtte de lokale madildsjæle og et stort behov for at lade sig forkæle i kombination med at komme ud i naturen på skovtur sammen - hver for sig, siger Eva Vedel, der er idékvinden bag Furesø Picnicfestival.

Eva Vedel vil lade festivalen fortsætte.

- Vi har besluttet at lade billetgebyret fra Påske Picnic komme madaktørerne til gode, så vi kan søsætte Furesø Forårs Picnic, der tilbydes hver weekend frem til 10. maj, forklarer Eva Vedel.

Det giver glæde og forhåbentligt også omsætning hos flere spisesteder og delikatessebutikker.

- Det har betydet alverden for Osteboden at deltage, for selvom vi som fødevarebutik kan holde åbent hver dag, har vi haft en mærkbar omsætningsnedgang. Påske Picnic har betydet, at vi ser lidt lysere på april. Vi er selvfølgelig klar til Forårs Picnic, hver eneste weekend. Det har været en stor gevinst for Osteboden og folk er søde til at holde afstand og vente på tur og så har vi faktisk også fået helt nye kunder" tilføjer Korni Fenger, som sammen med sin mand Michael ejer Osteboden.

På Rokkedyssegaard har der også været høj picnicstemning i hele påsken:

- Vi oplevede, at gæsterne havde lyst til at tage Bær Picnic med på tur eller hjem i haven, så de kunne finde et godt sted at holde afstand - og samtidig forkæle hinanden og familien, fortæller Torben Bo Toft Christensen fra Rokkedyssegaaard.

Furesø Kommune var kvik i vendingen og støttede op om det i al hast udviklede picnickoncept.

- Events og festivaller skal være med til at give oplevelser og sammenhængskraft i Furesø - det har Påske Picnic på alle måder gjort. Den sædvanlige sommerpicnic ved Furesøbad og Mølleåen var ikke realistisk pga. Corona. Og det var en hurtigt og kreativ reaktion fra Picnicfestivalens arrangør, der sikrede, at der alligevel blev picnic til Furesøborgerne - i år i forklædningen "Sammen - hver for sig".Vi har derfor fra politisk side i dialog valgt at omdirigere midlerne fra kommunens eventpulje, så Påske Picnic kunne blive en realitet. Det er meget positivt, at Furesøborgere har taget så godt imod og at vi kar kunne tilgodese de lokale erhvervsdrivende på denne måde og vise, hvad sammenhængskraft i et lokalsamfund er, siger udvalgsformand Tine Hessner (RV).

Man kan læse mere om konceptet og booke sin picnickurv på www.oplevfuresoe.dk