Artiklen: Personbil kørte ind i et træ

Personbil kørte ind i et træ

Søndag klokken 17.19 skete der et solo-færdselsuheld på Frederiksborgvej Farum.

En personbil kørte ind i et træ. Politi og ambulance blev sendt til stedet for at kontrollere føreren og passagererne i bilen, men der var heldigvis ikke sket større personskade, og klokken 18.08 var arbejdet på stedet overstået.