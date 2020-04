Perimetervejen snor sig som en grå slange igennem Sydlejren. Nu skal også det sidste stykke udvides og forsynes med cykelsti.

Perimetervejen: Løsning på vej

Furesø - 17. april 2020 kl. 10:54 Af Mikkel Kjølby

Trafikafviklingen til og fra de nye boligområder i Sydlejren har været et stridspunkt siden Furesø Kommune fik Flyvestation Værløse i morgengave af Lars Løkke Rasmussen.

Nu er det lige før, at det hele er på plads. Perimetervejen er udvidet og der er anlagt en stor bred dobbeltrettet cykelsti fra Mageløse til Filmhusene. Så langt. Så godt. Men der gik skuddermudder i det sidste stykke fra Mageløse ind til Jonstrup.

Den planlagte vej gik ind i en fredskov, hvilket fik Værløse Naturgruppe til at klage. Arbejdet gik i stå.

Inden påske indkaldte borgerforeningen Jonstrup 89 til et møde med de forskellige interessenter. Ejeren af Sydlejren, Freja Ejendomme, entreprenøren Aarsleff, Furesø Kommune, Værløse Naturgruppe samt repræsentanter for boligområderne på Flyvestationen.

- Jonstrup 89 trådte til som mægler for at finde en løsning, som vi allesammen kan leve med, siger udvalgsformand Lene Munch-Petersen (S) og fortsætter:

- En ny løsning blev skitseret, og vi gik fra hinanden med en tro på, at det kan vi godt finde ud af. Så vil det vise sig om, det kan lade sig gøre. Forvaltningen og entreprenøren sidder nu og arbejder på det og vil komme med et udspil, siger Lene Munch-Petersen.

Formanden for Jonstrup 89, Per K. Larsen glæder sig over velvilje fra alle parterne.

- Der er lavet en ny løsning, som både naturvenner og vejeksperter kan gå ind for. Vejen går uden om de beskyttede naturområder, holder sig inden for de udlæg til vej, der er besluttet allerede, og er sikker for de bløde trafikanter, siger Per K. Larsen.

Det nye forslag giver en smallere vej, og cykelstien flyttes til nordsiden og bliver dobbeltrettet. I stedet for en græsrabat mellem vej og cykelsti bliver der nu kantsten. Disse ændringer gør det muligt at skåne fredskoven.

- Det er tankevækkende, at man ikke fra starten har lavet vejen udenom de fredede områder, lyder det fra Per K. Larsen, som mener, at problemerne stammer tilbage fra den tidligere ledelse i forvaltningen.

- Den slags problemer opstår, fordi en vejekspert og en naturgruppe altid vil have forskellige syn på en vej. Nu fik vi dem samlet og fik målt vejen op. Da først det blev gjort, så var der plads til vejen. Hvis alle arbejder målrettet, så skal vejen nok være klar til august, fortæller Per K. Larsen.