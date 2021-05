Pengeskab fra indbrud blev fundet i skov

112 En mand fandt søndag formiddag kl. 11.06 et gråt pengeskab i skoven ved Kagerup i Hillerød. Han ringede derfor til politiet, og det viste sig at stamme fra et indbrud på Åvej i Værløse, der blev begået aftenen forinden kl. 22.38.