Penge til fællesskab mellem børn og unge

corona Der er brug for at styrke fællesskaberne mellem Furesøs børn og unge, der har været adskilt under corona. Derfor åbner Udvalget for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv nu for en ny runde i tildelingen af de såkaldte § 18-midler. Denne nye og mindre ansøgningsrunde kommer her i 2021. Denne gang bliver puljen målrettet børn og unge i Furesø Kommune, og der er i alt 38.000 kr. i puljen.