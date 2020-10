Der er penge til flere dansearrangementer for demente i Furesø. Pressefoto

Penge-hjælp til dans og livsglæde for demente

Furesø Kommune har modtaget midler til dans for demente

Furesø - 21. oktober 2020 kl. 11:38 Kontakt redaktionen

Der var høj musik og glade stemmer, da danseinstruktør Elisabeth Dalsgaard for nogle uger siden satte musik og kroppe i bevægelse på dagtilbuddet Lillevang.

Midler fra Sundhedsstyrelsen samt en donation fra Meny i Værløse har gjort det muligt at tilbyde sjovt samvær for mennesker med demens og deres pårørende.

Demenscafeen, der er et samarbejde mellem Frivilligcenter Furesø og Furesø Kommune, har hyret den lokale danseinstruktør Elisabeth Dalsgaard til at stå for undervisningen. Gennem musik og fysisk aktivitet skabes fælleskab og glæde.

"Under corona-nedlukningen i foråret var Elisabeth rundt og danse på alle plejehjemmene i Furesø. Det vakte sådan en glæde og så mange smil, at vi valgte at søge puljen hos Sundhedsstyrelsen, da muligheden var der," fortæller aktivitets- og frivilligkoordinator Kamilla Bonderup Laursen.

Midlerne rækker til seks danse-arrangementer. De to første blev afholdt i Furesø demenscafe. De to næste dansearrangementer måtte rykke derfra på grund af coronarestriktioner til dagtilbud Lillevang. I starten af oktober dansede de ældre derfor løs udendørs, og det gentager sig 21. oktober mellem klokken 10 og 12. De to sidste arrangementer er 3. og 17. november.

