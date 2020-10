Supercykelstien Farumruten er 20,8 kilometer lang. Ruten blev etableret i 2013, og i år blev der indviet en etape til Allerød. Illustration: Supercykelstier

Pendlere på elcykel har forbedret sundheden: Det er overraskende

Otte borgere har pendlet til arbejde på elcykel i et pilotforsøg. Helbredsresultaterne overrasker ekspert

Furesø - 24. oktober 2020 kl. 11:32 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

I september kunne borgere i Furesø Kommune deltage i en pendlerudfordring arrangeret af organisationen 'Supercykelstier'.

Det gik ud på, at deltagerne lånte en el-cykel, som de tog på arbejde i stedet for tog eller bil. Anledningen var åbningen af supercykelstiruten mellem Farum og Allerød den 1. september, og 16 borgere meldte sig til udfordringen.

Som en del af pilotprojektet fik de et sundhedstjek før og efter udfordringen.

Blodtryk og kolesterol På grund af anden bølge af covid-19 og hjemsendelse på mange arbejdspladser, var det dog kun halvdelen, der gennemførte og kom til det efterfølgende sundhedstjek.

Det er Stefan Hansen, der Cand. Scient. i idrætsfysiologi, og arbejder hos Joblife, der har stået for de to helbredstjek. Her blev der målt blodtryk, blodsukker, BMI, fedtprocent, body age og kolesterol samt talje og hoftemål. Resultaterne har overrasket ham.

"Det var overraskende, at der især var en tendens til at blodtryk og kolesteroltallet faldt. Dem der havde cyklet mest havde også en klar vægtreduktion, nogle endda ret markant. Samtlige deltagere sagde, at de havde en følelse af ekstra energi, og de havde alle fået et mentalt boost," siger Stefan Hansen.

Elcykel som motion Han understreger dog, at det ikke kan bruges som videnskabelige resultater, da der er for få deltagere og forsøgsperioden er for kort.

Derfor kalder han det for en tendens i stedet for en konklusion.

"Det er et pilotprojekt og ikke et forskningsprojekt. Jeg var på forhånd lidt luren ved den korte periode, og om man kunne se nogen ændring. Jeg var også luren ved, om en cykel med el kunne bidrage med noget, men med alle gik det i den rigtige retning," siger han, og tilføjer, at det var nødvendigt, at de cyklede mindst to-tre gange om ugen.

Han havde selv en fordom om at bruge elcyklen til motion.

"Jeg havde et billede af ældre pensionister, der cykler i en hastighed, der ikke hænger sammen med, hvor meget de træder i pedalerne. Men mange syntes, det var sjovt, fordi de kunne køre ekstra hurtigt, og de udnyttede motoren på den aktive måde. Det er en ikke uvæsentlig pointe til resultatet. Så det er kun godt, hvis det kan stimulere flere til at gå væk fra passiv transport, " siger han.