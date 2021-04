Pavilloner sikrer dagligdagen efter vandskade i Skovstjernen

- Furesø Kommune kontaktede os med problemstillingen. På grund af renovering skulle de hurtigst muligt have etableret en midlertidig institution. Den skulle opføres på samme adresse, så de fortsat havde adgang til deres legepladser, og vi bød ind med en totalløsning med vores moderne pavillonmoduler, fortæller Thomas Olsen, projektkonsulent i udlejningsvirksomheden Ajos a/s.

Klar på to uger Blot to uger efter vandskaden var konstateret, var den nye institution indflytningsklar for børn og personale.

- Vi har god erfaring med at genhuse dagtilbud i pavilloner, når det har været nødvendigt. Heldigvis kan børnene fortsat bruge legepladsen og det er vigtigt i hverdagen. Til gengæld står pavillonerne nu på parkeringspladsen og de forældre, der kommer i bil, må nu parkere på den anden side af vejen ved villaerne. Trods de gener, som det må give beboerne der, håber jeg, at alle kan komme overens med den midlertidige situationen, og at bilister og cyklister i området vil være ekstra opmærksomme på, at flere små børn og deres forældre krydser vejen, forklarer Bettina Ugelvig Møller.