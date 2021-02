Patrulje rykkede ud til tyveri af el-scooter

112 Politiet fik søndag aften en anmeldelse med mistanke om, at en gruppe på fem-seks personer var i færd med at stjæle en el-scooter. Personerne stod ved et cykelskur på Elmely i Farum kl. 20.54, og en patrulje kørte derfor til stedet, hvor personerne dog var forsvundet. Patruljen fandt heller ikke nogen i området, der kunne sættes i forbindelse med hændelsen. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv