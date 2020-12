Patrulje blev mistænktsomme: Mand sad i bil midt om natten

112 Det var midt om natten, at en patrulje blev opmærksom på en bil, hvori der sad en person.

Bilen holdt parkeret på et grønt område nær en parkeringsplads på Bavnestedet i Værløse. Kl. 3.47 rettede patruljen henvendelse til en 24-årig mand fra Ringsted, der sad i bilen.

Det viste sig ved visitationen, at han besad af en mindre mængde hash, og han blev derfor sigtet for at være i besiddelse af stoffer. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv