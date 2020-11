Tidligere byrådsmedlem Helle Katrine Møller har skiftet Det Radikale Venstre ud med Socialdemokratiet. Foto: Mikkel Kjølby

Partihop: Møller melder sig under den røde fane

Furesø - 02. november 2020 kl. 06:47 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Det startede med et gevaldigt skænderi, men udviklede sig til et tæt politisk samarbejde gennem to byrådsperioder, som først blev afbrudt, da Helle Katrine Møller ikke genvalgt til Furesø Byråd 2017.

Borgmester Ole Bondo Christensens respekt for Helle Katrine Møller betød, at han på valgnatten trak hende til side, så hun fik en chance for at sunde sig, inden alle andre fik beskeden om, at hun måtte forlade byrådet.

Nu genoptages samarbejdet. I hvert fald meldte Helle Katrine Møller sig i 2018 ud af Det Radikale Venstre og ind i Socialdemokratiet. Nu stiller hun op til byrådet for borgmesterpartiet.

- Jeg er stadigvæk meget politisk interesseret. Det ligger i man natur, at jeg vil påvirke beslutningstagerne. Det gør jeg bedst som kandidat, siger Helle Katrine Møller og fortsætter:

- Jeg har oplevet det mærkelige, at jo ældre, jeg bliver, jo rødere bliver jeg. Jeg har rykket mig mere til venstre, forklarer Helle Katrine Møller, som omvendt har set hendes tidligere parti flytte sig en anden vej.

- Radikale Venstre har bevæget sig fra at være et snusfornuftigt parti, hvor akademiikere og lavtuddannede mødtes til i stigende grad at blive et akademikerparti, som ikke er specielt interesseret i virkeligheden, men meget interesseret i strategi, forklarer Helle Katrine Møller, som beskriver bruddet med Det Radikale Venstre som en lykkelig skilsmisse.

Skændtes med Bondo

Helle Katrine Møller kom ind i Furesø Byråd i 2008 som suppleant, da Henrik Nord flyttede til København. Hun fik plads i planudvalget, hvor hun stødte på en interessant person.

- Ole Bondo Christensen sad i udvalget, og vi kom op at skændes om en handicapelevator. Man skændes, fordi man vil noget mere politik, men man lærer virkelig et menneske at kende, når man skændes og skændes og skændes, og det gjorde vi, fortæller Helle Katrine Møller.

Et år senere stod det 12-12 på valgnatten. Helle Katrine Møller meldte rent ud og støttede Ole Bondo Christensen som borgmester. Dermed fik den borgerlige kommune en socialdemokratisk borgmester.

- Jeg pegede på Ole, fordi han har indlysende lederegenskaber. Han kan dels give sig, og dels kan han bakke andres gode idéer op. Han er en person, man kan snakke med og lave resultater med. Vi var også meget enige om, hvordan kommunens økonomiske situation skulle håndteres. Han var ganske enkelt den bedst egnede af dem, der bød sig til som borgmester, erindrer Helle Katrine Møller.

Hun sad otte år som formand for Kultur, Fritid og Idrætsudvalget og medlem af Børne- og Skoleudvalget.

Ved valget i 2017 fik Tine Hessner flere personlige stemmer end Helle Katrine Møller og tog dermed partiets enlige plads i byrådet.

En klar kulturprofil

Helle Katrine Møller er helt på det rene med, at hun ikke bliver en af Socialdemokratiets topkandidater ved kommunalvalget, men ikke desto mindre ser hun en klar niche til sig selv.

- Socialdemokratiet mangler en tydelig og klar kulturprofil. En, der kan skubbe på de rigtige steder, siger Helle Katrine Møller, som er bestyrelsesmedlem i Skovhuset, og i det hele taget følger kulturlivet tæt. Men hun ser også andre emner, som hun vil kaste sig over.

- Jeg er meget optaget af byudvikling. For hvis vi bliver ved med at bygge ud i det grønne, så ødelægger vi området. Hvis vi skal bygge mere i Furesø, må det være centralt og i højden. Vores bykerner trænger til et æstetisk løft. Vi hænger fast i 70´erne, og derfor mister byerne for meget strøgliv, forklarer Helle Katrine Møller.