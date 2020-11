Carsten Svensson er valgt som spidskandidat. Mette Pena Madsen er skiftet fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti og bliver nummer to på listen til kommunalvalget. Foto. Allan Nørregaard

Partihop: Fra Enhedslisten til Dansk Folkeparti

Nu er partiet så småt ved at gøre klar til kommunalvalget i 2021. Der har været holdt opstillingsmøde og her blev Carsten Svensson genvalgt som spidskandidat.

- Der er lang tid til valget, men jeg har en stor tryghed. Jeg får utroligt mange borgerhenvendelser og føler, at der er en bred tillid til hvad vi gør som parti, og hvad vi har fået gennemført, siger Carsten Svensson.

Dansk Folkeparti har også valgt nummer to på valgsedlen, hvor der bliver tale om en partiliste og ikke sideordnet opstilling.

Mette Pena Madsen stillede ved valget i 2017 op for Enhedslisten. For et par år siden skiftede hun til Dansk Folkeparti.