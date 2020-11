Søren Bronée Bronér (LA) og Lars Carpens (V) mener, at der bør være restauranter i stedet for boliger i den gamle skole/rådhus i Farum. Foto: Louise Mørch Vilster

Send til din ven. X Artiklen: Partier ønsker andet end boliger i rådhusbygning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Partier ønsker andet end boliger i rådhusbygning

Hvad skal der være i den tidligere rådhusbygning i Farum? V, LA og Enhedslisten er ikke i tvivl. De ønsker erhverv som for eksempel restauranter, der kan skabe mere liv men frygter, at der kun kommer boliger

Furesø - 21. november 2020 kl. 07:20 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

På Frederiksborgvej i Farum lyser den gule, trelænget bygning op, der oprindeligt blev bygget som skole, og som senere har tjent som rådhus. I de seneste år har den ikoniske bygning dog stået tom, men der har længe været store planer for både den og for området omkring, som snart kommer i udbud til et nyt byggeprojekt.

Men præcis hvad bygningen skal rumme, er der umiddelbart uenighed om hos de forskellige partier. Venstre, Liberal Alliance og Enhedslisten mener, at den primært skal have publikumsorienterede aktiviteter som for eksempel restauranter. Men de frygter, at der kun kommer boliger.

"Det bliver ikke kønt med boliger med små haver foran, jeg ved ikke, hvem der har fået den tanke. Bygningen ligger så bynært, at den i stedet kan være med til at suge publikum ind i bykernen," mener Lars Carpens (V).

Stemte imod Sagen var forleden på dagsordenen i udvalget for byudvikling og bolig, hvor det skulle besluttes, om den nye lokalplan for området skulle sendes videre til endelig vedtagelse i økonomiudvalget og byrådet.

Men ved mødet valgte Venstre og Liberal Alliance at stemme imod "med henvisning til, at det fremlagte løsningsforslag ikke er i tråd med intensionerne i den for fire år siden gennemførte konkurrence, herunder enighed om, at det gamle rådhus/skole var en bevaringsværdig bygning, og at området ønskes anvendt til publikumsorienterede aktiviteter og ikke blot private boliger," står der i referatet.

Det blev dog besluttet at sende lokalplanen videre af et flertal bestående af Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti.

Udbud I udvalget for natur, miljø og grøn omstilling skulle politikerne derimod beslutte, om de ville indstille til økonomiudvalget og byrådet, at borgmesteren og forvaltningen får mandat til at udbyde ejendommene Frederiksborgvej 3-5 i Farum til salg efter en model, hvor det mest fordelagtige bud for kommunen vinder.

I den forbindelse forsøgte Venstre at få tilføjet, at et tilbud med publikumsrettede interesser vil blive foretrukket, som Enhedslisten stemte for. Men da Socialdemokratiet og det Konservative Folkeparti også har flertal i dette udvalg, blev det nedstemt.

Lars Carpens (V) mener, at idéen om boliger går imod planerne for stedet, som de i byrådet gik i gang med for fire år siden ved udskrivelsen af arkitektkonkurrencen.

"Vi åbnede for fire år siden op for at anvende det til restauranter og måske boliger. Siden er det kun blevet undersøgt, om der kan være boliger, og så forsvinder den mere publikumsorienterede idé, som vi ønsker at holde fast i," siger han.

Boliger giver mere Hos Liberal Alliance mener, Søren Bronée Bronér, at der er rigeligt med boliger i centrum af Farum. Han vil dog være åben for, at der kommer boliger i noget af tagetagen, men han ønsker ikke en modernisering af bygningen.

"Det ville være rigtigt ærgerligt med kun boliger. Der har været masser af modernisering i Farum, så det er vigtigt, at vi bevarer den gamle bygning. Boligerne skal nok blive solgt, men vores opgave i kommunen er at sætte rammerne. Man ender et sted, hvor man anonymiserer bygningerne fuldstændigt," mener han.

De mener begge, at det handler om, at kommunen kan få flere penge ved at sælge den gamle skole som et boligprojekt. De fortæller samtidig, at de kender til flere, der har været interesserede i at åbne restaurant i bygningen, men som ikke har hørt tilbage fra Furesø Kommune efter deres henvendelser. Hos Enhedslisten mener Øjvind Vilsholm, at restauranter eller andre publikumsrettede aktiviteter i den gamle skolebygning kan være med til at skabe mere liv i centrum af Farum.

"Vores byrum fortjener flere steder, hvor der er lidt liv, og det forlyder, at flere virksomheder har vist interesse for at komme ind i det område. Men hvis det er op til bygherren, er det usandsynligt, at der vil komme andet end boliger, for salgsmæssigt giver det mere at lave boliger," siger han.

Åbner for erhverv Hos Socialdemokratiet og Det Konservative Folkeparti er sagen dog ikke så ensidig, mener de tre byrådsmedlemmer Susanne Mortensen (K), Lene Munch-Petersen (S) og Lene Bang (S). De er henholdsvis udvalgsformand for byudvikling og bolig, udvalgsformand for natur, miljø og grøn omstilling samt næstformand i byudvikling og bolig. De fortæller i en samlet udtalelse, at der godt kan blive åbnet op for erhverv i den tidligere skolebygning.

"Det er vigtigt for os at Frederiksborgvej 3-6 bliver til et aktiv for Farum med spændende arkitektur og byrum, gode P-løsninger og aktiviteter, der skaber liv omkring kulturhuset og bytorvet.

Vi er bestemt ikke afvisende over for at, at der kan komme erhverv i den gamle skolebygning, hvis der er interesse for det. Udbuddet kan godt tilrettelægges på en måde, så vi får interessetilkendelgivelser ind om det. Men det skal jo være noget, der også hænger sammen rent kommercielt. Vi håber på, at vi kan få bred enighed om dette projekt i det centrale Farum," skriver de til Furesø Avis.

Byggeprojekt i udbud Udbuddet af ejendommene Frederiksborgvej 3-5 er næste skridt i forløbet med byudviklingen af området ved Farum Kulturhus som har navnet 'Kulturøen'.

Det første skridt var udbuddet af et visions-og idéoplæg, som ejendomsudvikleren Sophienberg i 2018 endte med at vinde.

Deres forslag har lagt grundstenene til lokalplanen og og forslaget til kommuneplantillæget, som nu skal vedtages i byrådet.

Sophienberg har ifølge notatet til politikerne forkøbsret til køb af ejendommene til samme pris som højestbydene.