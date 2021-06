Redningskøretøjerne blev forsinket af mylderet på Redningsvejen ved den store badedag i fredags. Den nye parkeringstavle stod af i varmen og viste fejlagtigt, at der var ledige parkeringspladser ved Furesøbad. Foto: Mikkel Kjølby

Parkeringstavle ved søbad fik hedeslag

Furesø - 25. juni 2021 kl. 09:03 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

- Det var heldigvis falsk alarm, siger Furesøbads inspektør Michael Bay Olsen.

Fredag eftermiddag kom han løbende hen over parkeringspladsen for at åbne for lågen for udrykningskøretøjer, som var blevet alarmeret, da en dreng var blevet væk. Han blev senere fundet i god behold på sandstranden.

Men alt det kunne Michael Bay Olsen ikke vide, da han med viftende arme dirigerede det store antal »låste biler« væk fra Redningsvejen for at gøre plads til udrykningskøretøjerne.

- Vi var heldige denne gang, for de kom relativt hurtigt ind, konstaterer Michael Bay Olsen.

For han har prøvet det før. På de store badedage er der altid problemer med parkeringsforholdene. Furesø Kommune tegnede et stor gul streg i den ende side af redningsvejen for at markere, at man ikke må parkere her. Det havde sin effekt, for i de dramatiske sekunder kunne man konstatere, at der ikke var ulovlgt parkerede biler, hvilket ellers ville have umuliggjort udrykningskøretøjernes fremdrift.

Men til gengæld stod den nye parkerings informationstavle på Frederiksborgvej for presset. Kort før udrykningen stod der 37 ledige pladser. Der var ingen ledige pladser, tværtimod var parkeringspladsen og Redningsvejen overfyldte. Kort efter udrykningen var der endnu mere pres på parkeringspladsen. På det tidspunkt stod der 24 ledige pladser på tavlen. Dermed blev bilisterne ved med at dreje ned af Redningsvejen, og blev fanget i mylderet af biler.

Michael Bay Olsen forstår ikke pointen med parkeringstavlen.

- Jeg fatter ikke, hvad den skal gøre godt for. Folk kører ned alligevel for at sætte folk af, siger inspektøren og kommer med et forslag.

- Jeg havde hellere set, at man fik trukket de lovligt parkede biler længere ind til højre. Det kan ske ved at flytte lamperne til den anden side.

I Furesø Kommune er man blevet gjort opmærksom på parkeringstavlen hedeslag og har taget aktion på sagen.

- Vi er blevet gjort opmærksom på, at p-skiltet ikke viste det rigtige antal ledige p-pladser. Det er første gang, der har været et stort pres på p-pladserne på Furesøbad efter, at p-skiltet er sat op, så vi har ikke oplevet fejlvisningen før. Vi har sat vores leverandør til at kalibrere systemet, så den kommer til at give et mere retvisende billede af ledige pladser. Det vil blive gjort inden weekenden. Den vil aldrig blive helt præcis, men skiltet skal i hvert fald ikke vise, at der er ledige pladser, hvis der ikke er nogle, lyder det fra Paul Hammer Sørensen, projektleder i Center for By og Miljø.