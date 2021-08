Her er den foreløbige skitse for ombygningen af Farum Station med flere parkeringspladser i det røde felt og cykelstier i de orange striiber. De kommende kys og kør-pladser er markeret med blå. Skitse: Furesø Kommune,

Parkeringspladser og cykelsti på vej ved Farum Station

Furesø - 25. august 2021 kl. 11:05 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Pendlerne i Farum får snart bedre mulighed for at parkere bilen ved Farum Station og der er også gode nyheder til cyklisterne og de gående. Furesø Kommune arbejder med en plan for området.

Udvalget for natur, miljø og grøn omstilling nikkede i sidste uge til planen og skitsen, som danner grundlaget for projektet, der får en samlet pris på 4,5 mio kr.

Planen er en direkte følge af den ombygning af Farum Station stod for sidste år. Her blev der fundet plads til yderligere 15 parkeringspladser.

Nu har Furesø Kommune fundet plads til flere parkeringspladser ved at forkorte busholdepladsen.

Det bliver til 20 nye parkeringspladser samt cykelstier langs Jernbanevej og krydsningsheller. Projektet skal tænkes sammen med en renovering af rundkørslen på Williams Plads. De 4,5 mio kr. sættes af i 2021.

En konsekvens af projektet bliver nedlæggelse af seks til otte korttids parkeringspladser langs Jernbanevej. De 6-8 korttids p-pladser, som der kan findes plads til, skal flyttes over på den anden side af Jernbanevej, Socialdemokraten Lene Bang havde flere parkeringspladser ved Farum Station som en mærkesag ved kommunalvalget i 2017.

- Jeg er så utroligt glad for, at det nu lykkes at få etableret endnu flere parkeringspladser ved Farum Station. Så flere kan tage toget og så vi slipper for biler, der holder dagen lang på de små villaveje her i nabolaget. Det er godt for borgerne og miljøet og trafikstøjen bliver mindre, siger Lene Bang.

Cyklisterne vil få bedre adgangsforhold til stationen, idet projektet vil medføre anlæg af cykelsti i begge sider af Jernbanevej.

- I planen for færdiggørelse af selve stationsområdet var det mig magtpåliggende, at der også blev taget højde for større trafiksikkerhed for cyklisterne. Mange borgere og skolebørn her fra området cykler igennem stationsområdet hver eneste dag. Så nu kommer der cykelstier langs stationen. Det bliver et kæmpe løft, forklarer Lene Bang, som arbejder videre med området omkring Farum Station.

- Det næste, jeg vil arbejde for i stationsområdet, er nedsættelse af farten på Stationsvej. Det afventer dog ny lovgivning, fortæller Lene Bang.

