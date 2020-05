Se billedserie Der er mange hensyn at afveje i sagen om parkeringsforholdene ved Farum Park. Her på marken kan der etableres 500 parkeringspladser, men området er underlagt en udsigtsfredning. På den anden side vil lokalområdet slippe for de evigt cirklenede bilister på jagt efter en parkeringsplads ved de 20 årlige hjemmekampe for -FC Nordsjælland. Foto: Mikkel Kjølby

Send til din ven. X Artiklen: Parkeringsløsning bliver en balancegang af de store Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Parkeringsløsning bliver en balancegang af de store

Furesø - 15. maj 2020 kl. 11:31 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Beboerne i området ved Farum Park, de 14 foreninger ved Farum Park, FC Nordsjælland og en udsigtsfredning.

Der er mange facetter i spil i forbindelse med udarbejdningen af den kommende lokalplan for området med Farum Park, men det afgørende punkt bliver parkeringsforholdene.

For lige siden Farum Park blev bygget i 1999, har der været problemer med parkeringsforholdene.

Den nye lokalplan giver FC Nordsjælland mulighed for at etablerede kunstgræsbane på den nuværende grusbane, som hidtil har været parkeringsplads i forbindelse med superligakampene. Godt og vel 250 biler var der plads til her. Langt fra nok til at forhindre parkeringer rundt omkring på sidevejene i området.

Forvaltningens oplæg til lokalplanen lægger op til at inddrage det nærliggende hundelufterområde til parkering ved superligakampe. Det vil give ca. 70-100 parkeringspladser. Langt fra tilstrækkeligt.

Men ikke langt derfra er et åbent område, som er omfattet af en udsigtsfredning. På dette område har forvaltningen bedt politikerne om at arbejde videre med et forslag om at oprette parkeringsplads i forbindelse med FC Nordsjællands 20 årlige hjemmekampe.

- Forvaltningens forslag går på, at man ikke laver belysning og ikke bygger i højden, og på den måde undgår at genere fredningens formål. Det vil dog være nødvendigt at etablere en form for befæstning, som tillader græsset at gro, forklarer udvalgsformand Egil Hulgaard (K).

Lokalplanen er sendt i høring, og der var virtuelt borgermøde mandag aften med mere en 90 foran skærmene rundt i Furesø og et hav af spørgsmål. Flere borgere foreslog underjordisk parkering. Men det vil koste 300.000 kr. pr. parkeringsplads, og parkeringsafgifter kan ikke dække udgifterne, lød svaret.

- Vi skal balancere rigtig mange interesser i denne sag. Der er beboerne i området, 14 foreninger og FC Nordsjælland. Det er især vigtigt for os, at få involveret beboerne og foreningerne i området i processen, siger Egil Hulgaard.

Han ser fordele og ulemper i mange forhold.

- Vi skal respektere fredningen. Men samtidig kan vi løse parkeringsproblemerne. For uden en fast parkeringsplads vil bilisterne blive ved med at cirkle rundt på vejene i området til gene for naboerne for at finde et sted at sætte deres bil, når de skal til superligakamp. Derfor virker forvaltningens forslag som en god ide på papiret, men lad os nu se, hvad borgerne siger til det, lyder det fra Egil Hulgaard.