Se billedserie Parastou Bouyash har besøgt 50 lande som rejsejournalist. Her er hun i sagnomspundne Petra i Jordan.

Parastou og drømmerejserne

Furesø - 09. december 2017 kl. 09:56 Af Mikkel Kjølby) Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Trivago.com, Booking.com, Hotels.com.......

I de seneste år har de traditionelle rejsebureauer fået nye udfordrere i en tid, hvor alting foregår digitalt. Det nyeste nye er rejseplatformen Viavana.com. Projektet er startet op i Danmark, men på sigt er det planen at erobre hele verden.

Kvinden bag er en 37-årig rejsejournalist fra Værløse.

- Danmark er kun testmarkedet. Det er et godt sted at prøve tingene af, men det er for småt til at forløse potentialet. Det skal ud internationalt, siger Parastou Bouyash.

Konceptet læner sig op af allerede kendte rejseportaler, men byder på en twist. Viavana.com giver nemlig almindelige mennesker mulighed for at invitere andre indenfor i deres verden og dele den med andre, som deler deres passion. Det handler om specialdesignede rejser, hvor en yogaekspert, karatemester eller basketballtræner får mulighed for at gøre det, som de er gode til og lade Viavana.com gøre alt det slidsomme arbejde med at arrangere flybilletter og hotelophold. Seneste nye skud på stammen er konceptet Friends & Families, hvor Viavana.com tilbyder specialdesignede familieferier.

- Jeg blev hentet ind til opgaven af en gruppe investorer, men det er blevet min baby, siger Parastou Bouyash, som er uddannet cand.ling.merc med et års overbygning på journalisthøjskolen.

Det førte til en karriere som selvstændig rejsejournalist med opgaver for de store dagblade og damebladene. Parastou har besøgt godt og vel 50 lande og har fået en unik indsigt i den digitale generations rejsevaner.

De kompetencer passede perfekt ind i planerne for Viavana.com, som blev lanceret i juli måned.

- Det kræver en hel masse tro og vilje at komme ud over sin vante ramme og se, hvor der er et hul i markedet, forklarer Parastou Bouyash, som er kommet ind i en ny fase med projektet.

- Når man arbejder med investorer, skal man over nogle milepæle, for at finde ud af om det er holdbart. De milepæle er jeg kommet forbi. Jeg har bestået opgaven, siger Parastou Bouyash.