Panik i Netto

Onsdag klokken 20.30 opfordrede statsminister Mette Frederiksen danskerne til at stå sammen ved at holde afstand til hinanden. Kort efter var der panik i Netto i Kirke Værløse.

- Normalt er der helt, helt stille og roligt i Netto på Bygaden i Kirke Værløse, hvis jeg går ind i butikken, der har åbent til kl. 22, når jeg er kommet hjem efter aftenturen med min hund ved 20-tiden. Midt under vores statsministers tale til den danske nation her til aften, begyndte det overraskende nok at vrimle med biler og mennesker i den ellers helt stille landsby, fortæller Charlotte Søllner Hernø.

- Synet har været deprimerende: Folks samfundssind synes at bestå i at sørge for sig selv og bare panikagtigt at vælte varer ned fra hylderne, hvad enten der er tale om nødvendige basisfødevarer eller ej, lyder det fra Charlotte Søllner Hernø.