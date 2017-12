Pædagogiske overvejelser skal ind i renoveringer

- Vi besluttede i Børne & Skoleudvalget en inddragelsesproces. Det foreløbige udkast til en trangsrækkefølge skal vi herefter drøfte med samrådet for skolerne og udviklingsudvalget for skolerne i januar måned, lyder det fra Henrik Poulsen, som fortsætter:

- Planen er ikke fastlåst, men skal behandles og vurderes af forældre, medarbejdere og politikere. De opførte millioner dækker funktionelle renoveringer, fx af toiletter og vinduer, der skal sikre, at bygningen bevares i sin funktion. Vi skal supplere med pædagogiske vurderinger, hvor vi også lægger et anvendelsesprincip ind over. Det kan ændre fordelingen af midlerne og lægge op til senere investeringer i en langsigtet plan, siger Henrik Poulsen, som efter nytår holder snor i projektet, idet han fortsætter som formand for udvalget for Skole og Ungdomsuddannelser.