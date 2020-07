Påvirket bilist torpederede lygtepæle

Det gik helt galt for en 30-årig mandlig bilist, som er sigtet for både sprit- og narkokørsel, klokken 01.09 lørdag morgen.

Han mistede nemlig herredømmet over sin personbil på Jonstrupvang ud for Ballerupvej, oplyser Nordsjællands Politi.

Her nåede han at køre ind i flere lygtepæle og et autoværn i solouheldet.