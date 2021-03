Påskevandring kommer ud i klasselokalerne

I 15 år har Værløse Kirke inviteret skoleklasser på påskevandring, men coronavirusen gør, at det ikke er muligt at holde arrangementerne på almindeligvis i år. Det skriver sognet i en pressemeddelelse.

Men eleverne bliver ikke snydt, for kirken har i stedet besluttet at sende påskevandringerne ud i klasselokalerne ved at optage en video med undervisning om påsken, og derudover sendes også materialekasser ud med det, som lærere og elever har brug for til vandringens aktiviteter, skriver kirken.