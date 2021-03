Påskehygge-kit på biblioteket

påske Corona har betydet, at bibliotekerne er lukkede for kreativ påskehygge.

"I stedet rykker vi påskearrangementet "Kan man bo i et æg" hjem til børnefamilierne. Hvordan ville det se ud hvis en figur fra bøgernes verden skulle bo i et æg. Lille Virgil, Robinson Crusoe, Villads fra Valby, Peter Plys ... hvordan skulle sådan et æg mon se ud?" skriver biblioteket i en pressemeddeelse.