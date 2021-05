Pårvirkede unge løb rundt ved togskinner

112 Politiet fik onsdag aften kl.21.48 en anmeldelse om, at en del unge var højlydte og påvirkede og rendte rundt på Birkerød Station. Flere af dem krydsede endda togskinnerne. En patrulje kørte derfor til stedet og fik kontakt med nogle af de unge, heriblandt en 18-årig mand fra Farum, der blev sigtet for at være i besiddelse af en mindre mængde hash. Det oplyser politiet i døgnrapporten. lmv