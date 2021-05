Præst Ulla Salicath og resten af Farum Sogn åbner for salmesang på ny i sognets to kirker fra på søndag. Dog med et begrænset antal kirkegængere. Foto: Jens Berg Thomsen

På søndag kan der synges i kirken igen

"Der har ikke været så mange kirkegængere her under corona, så vi regner ikke med, at det begrænsede antal personer bliver et problem. Og de fleste ældre mennesker er jo vaccineret nu," siger præsten.