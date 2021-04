Overvægt af kvinder hos Social­demokratiet

"Vi har aldrig haft så bred en liste med så mange forskellige typer mennesker. Vores valgslogan er Fælles om Furesø - en tryg og bæredygtig fremtid. Og vi er virkelig sammen om det, når så mange borgergrupper og foreningsaktive er repræsenteret på listen. At så mange ønsker at stille op for A vidner om, at socialdemokraterne i Furesø har formået at stille sig det helt rigtige sted: Styr på økonomien og fokus på fællesskaber med en stærk vision om langt flere bæredygtige initiativer og øget tryghed for alle", siger lokalformand Bjarne Zetterstrøm i pressemeddelelsen.