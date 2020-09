Skoleleder Karina Larsen (th.) har pludselig fået mulighed for at leje en kommunal grund på Regimentsvej de næste fem år med mulighed for forlængelse. Bestyrelsesmedlem i Farum Lilleskolen Karoline Purhus glæder sig over, at skolen flytter ud i naturen. Foto: Mikkel Kjølby

Overraskende udvikling - Farum Lilleskole kan leje grund på Farum Kaserne

Furesø - 25. september 2020 kl. 07:25 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

FARUM: Det var en af de sager, som så ud til at få et uendeligt liv, men ud af det blå er den gordiske knude hugget over. Furesø Kommune åbner for, at Farum Lilleskole kan leje en kommunal grund på Regimentsvej i Farum Nord.

Farum Lilleskole har lige siden idéen om en lilleskole blev født ønsket en placering i Farum Nord tæt på naturen. Siden har otte grunde været i spil. En placering på Flagsøvej i Trevangskvarteret var ligefrem til en afstemning i byrådssalen, men blev stemt ned af S og RV, da grunden var placeret i landzone. Derefter lignede det en ørkenvandring for Farum Lilleskole.

Men ved onsdagens byrådsmøde kom borgmester Ole Bondo Christensen (S) med en overraskende meddelelse. Furesø Kommune vil give Farum Lilleskole mulighed for at leje en kommunalt ejet grund i fem år. Grunden er i forvejen disponeret til offentlige formål som daginstitutioner.

Udvalgsformand Henrik Poulsen (S) uddyber:

- Vi har ingen planer med grunden de næste fem år. Men vi er i gang med et arbejde om skoledistrikterne. Hvis dette arbejde ikke munder ud i nye planer for grunden på Regimentsvej, så er der mulighed for at forlænge lejemålet. Det er glædeligt, at vi har fundet en løsning, som vi hele vejen rundt er tilfredse med. Jeg ønsker det bedste for Farum Lilleskole. Jeg er sikker på, at vi får et godt samarbejde.

Grunden på Regimentsvej blev bragt i spil af Venstres Lars Carpens under debatten om placeringen på Flagsøvej.

- Da borgmesteren ikke ville være med til en placering ved Flagsøvej, så foreslog jeg placeringen ved Regimentsvej, hvor kommunen ejer et areal, som netop er udlagt til institutionsformål. Så helt fint, hvis den løsning kan samle flertal. Det er vigtigt, at Farum Lilleskole meget snart kan melde ud, hvor deres fremtidig placering er, siger Lars Carpens.

Kan stå klar til nytår

Skoleleder Karina Larsen er positivt overrasket over denne udvikling.

- Når vi har en placering på plads, giver det os arbejdsro i en årrække til at fokusere 100 procent på at udvikle skolen. Det er super vigtigt for skolen og ikke mindst giver det en tryghed til de forældre, som har børn skrevet op til Farum Lilleskole, siger Karina Larsen.

Der er tale om en grund, som grænser op til en fredskov, men også til en daginstitution og et beboelsesområde. Karina Larsen rækker derfor ud til naboerne.

- Vi har en stærk dialog med beboerne i området og er meget interesseret i at skabe den bedste løsning for naboerne, naturen og skolen, siger Karina Larsen.

Hvis ellers det hele falder på plads, kan de 35 elever rykke ud af lokalerne i Farum Park og ind i dertil indrettede skolepavilloner i Farum Nord ved årsskiftet.

- Der bliver tale om pavilloner, der er lavet til skoleformål og lever op til alle krav og regler. Vi kan bygge det op til lige præcis det antal elever, vi har. Skolen kan dermed vokse lige så langsomt, forklarer Karina Larsen.

Bestyrelsesmedlem Karoline Purhus glæder sig til mødet med naturen.

- Det er så hyggelig i Farum Park, men det har fra skolens start været meningen at have naturen i fokus. Børnene skal lære at værdsætte naturen. Jeg er sikker på, at børn, lærere og pædagoger vil sætte pris på denne placering, siger Karoline Purhus.