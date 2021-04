Kulturhusleder Morten Mathiesen (th.) og hans medvært Rasmus Tjelle Finsen fandt i et fart på konceptet "Mens vi venter", som under nedlukningen har stillet kulturhungrende borgeres tørst på oplevelser.

Over 10.000 så med på Galaksens »Mens vi venter«

Furesø - 26. april 2021

FURESØ: Mens kulturlivet så småt er ved at åbne igen, har Furesø's borgere taget streaming koncepter til sig. 10.000 nåede at se med på de 7 udgaver af "Mens vi venter", som Galaksen i samarbejde med de øvrige kulturinstitutioner sendte live via Facebook og tallet stiger stadig.

Det startede lidt for sjov med snik snak og musik en fredag aften, men endte med at blive til hele 7 programmer fra Galaksens scene med Furesøs borgere som aktive deltager via Facebook, og efter det sidste program har "Mens vi venter" 10.000 rundet streaminger.

- Jeg er så stolt af, at vi fik det op og stå nærmest over night siger Morten Mathiesen, leder af Galaksen.

- Alle spillede med - nogle hjemmefra, hvor de styrede Facebook, så vi hele tiden overholdt alle regler, og det har været en stor hold indsats - og fest".

Faste værter var Morten Mathiesen selv og Rasmus Finsen, der også stod for tilrettelæggelsen og med hver gang til at underholde var sangerinde Pernille Petersson og pianist Anders Rose, der også er tilknyttet Furesø Musikskole.

Som gæster har været alle kommunale kulturinstitutioner i Furesø. Furesø Museer sendte fra Mosegården sent om aftenen og fortalte om sættermaskinen fra 1886, og den 09. april bidrog de passende med historien om de to løjtnanter, der blev skudt ned over Værløse Flystation.

Nogle af Furesø musikskoles elever optrådte også med både sang og musik og fra Farum Kulturhus kunne man opleve De Malende Musikere fortælle om konceptet med musikere, der også maler og husets faste quizvært Henrik Milling var live via Skype med en lille hurtig smagsprøve. Endelig bidrog Furesø Biblioteker med boganbefalinger og indsigt i guidet fælleslæsning.

- Det sidste halvandet år har vi arbejdet på at lave fælles projekter på tværs af alle kulturinstitutionerne, og jeg er så glad for at det på trods af op- og nedlukninger lykkedes at komme ud over rampen med denne form for lokal tv, der virkeligt bredt viser alt det kulturen kan" lyder det fra Berit Elmark, leder af kulturområdet.

- At der så ovenikøbet blev født nogle skærmstjerner, og det medførte at Furesø Biblioteker nu streamer forfatter samtaler, er en skøn sidegevinst. Alle er glade, siger Berit Elmark.