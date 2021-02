Se billedserie Læge Torben Sørensen giver vaccine til 88-årige Birte Carola Fich. Foto: Jan F. Stephan

Over 100 sårbare ældre kom til pop-up vaccination

Det var i trygge rammer og med kendt personale, at 107 ældre med særlige behov blev vaccineret mod covid-19. Det skete på kun én dag, og de ældre blev fragtet til og fra i mindre busser

Furesø - 20. februar 2021 kl. 07:44 Af Louise Mørch Vilster Kontakt redaktionen

Det var en større logistikopgave, der var i spil, da 107 borgere over 65 år skulle vaccineres mod covid-19 på samme dag. Det var en såkaldt pop-up vaccination, der fandt sted onsdag på Aktivitetscenter Skovgården i Værløse, som borgerne blev fragtet til og fra i hvide minibusser.

Der er i alt 20 kommuner, der har taget imod tilbuddet fra Region Hovedstaden om et lave et særligt sted, hvor 65-årige der modtager praktisk hjælp og personlig pleje i hjemme kan få den første vaccine under mere rolige forhold. Det betyder for eksempel, at de ikke skal gå et andet sted hen efter vaccineringen, men kan sidde i samme stol i de 20 minutter, som det kræves. Herefter bliver de kørt hjem igen. Derudover kender mange i forvejen både stedet og personalet.

Har fået udgangsforbud Vaccineringen var planlagt til at begynde kl. 15.30 og i den nedlukkede kantine sad de første 14 ældre klar på hver deres stol og med rigeligt afstand til hinanden. Der var god ro og orden, men da vaccinerne lod vente på sig et lille kvarter begyndte en mand i kørestol at blive lidt utålmodig. Han kunne ikke forstå, at det ikke kunne foregå i hans eget hjem, men der kom hurtigt en kvindelig medarbejder hen for at berolige ham.

Kort tid efter kom vaccinerne kørende ind på et rullebord med et 'da-da' og de ældre lyste op. En af de første til at blive stukket var 91-årige John Osted, der bor i en af Skovgårdens tilknyttede boliger, og han var derfor ikke langt hjemmefra. Han har længe set frem til at blive vacccineret.

"Vi har ventet på det i lang tid snart, det bliver rart at få det gjort. Jeg har to sønner, og de har nærmest givet mig udgangsforbud, så jeg ringer til dem, når jeg har brug for noget," siger han.

John Osted er meget glad for hjælpen fra sønnerne, men han glæder sig især til at komme mere rundt på egen hånd efter det andet stik.

"Så kan jeg begynde at gå i byen selv. Det savner jeg. Jeg er også mangeårigt medlem af Visens Venner, hvor vi plejer at være 100 samlet. Dem har jeg ikke set i lang tid," siger han.

Lokale læger I den anden side af lokalet sidder 88-årige Birte Carola Fich klar på sin stol. Hun føler sig også spærret inde i sin bolig, og fortæller at hun næsten ikke kan holde det ud længere. Heldigvis har hun et par gode venner, som fast kommer forbi og blandt andet hjælper hende at lægge vasketøj sammen.

"Det er kun dem, jeg ser dagligt ud over hjemmehjælperen. Jeg har astma og bronkitis, så jeg skal ikke ud. Det bliver skønt, når jeg er vaccineret. Jeg plejer også at gå i kirke hver søndag, det glæder jeg mig til at gøre igen," siger hun.

Det var de to lokale praktiserende læger, Torben Sørensen og Flora Riazi, der stod for at vaccinere.

"Så kom der et lille prik, tillykke med det," sagde Flora Riazi til den første, der fik stikket.

En god mulighed Udenfor lokalet var der mindre roligt, da de hvide minibusser kørte til og fra, og det skulle sikres, at alle på navnelisten blev hentet. Leder af Aktivitetscentret Skovgården, Merete Lindvig Harrig, fortæller, at de har haft under en uge til at få det hele på plads. Der er i alt 136 borgere, der har fået tilbuddet, hvoraf nogle allerede var blevet vaccineret.

"Det har været et meget stort arbejde at ringe rundt til alle borgerne, og nogle af dem blev først lidt usikre på det, så det krævede lidt ekstra. Med al personale og læger har vi været 21 personer på opgaven," siger hun.

Merete Lindvig Harrig glæder sig dog over muligheden for at vaccinere de ældre borgere på en måde, som gør, at de føler sig mere trygge. Hun fortæller, at der for eksempel er ét rum, som kun er for borgere med demens, og hvor der er demenskonsulenter, som de kender.

"Det er en fantastisk mulighed for nogle af vores svageste, hjemmeboende borgere. Det er en kort tur herover, sammen med nogen de kender, så det er en god måde at løse det på. Jeg er glad for at aktivitetscentret og medarbejderne kan bruges til den opgave," siger hun.

Hvornår borgerne skal have deres andet stik, er ikke på plads endnu.