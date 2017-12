Se billedserie Kristine Kimø og Lars Egeris viser outsiderkunst i deres galleri Copenhagen Outsider Art Gallery i et kælderlokale på Kirke Værløsevej. Foto: Allan Nørregaard

Outsiderkunst i kælderlokalet

Furesø - 03. december 2017 kl. 22:18 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Man skal lede lidt efter det, men når man først finder nedgangen til kælderlokalet under Kirke Værløsevej 26A, får sanserne til gengæld også et tryk.

Tømrermester Lars Egeris har sammen med hustruen Kristine Kimø udlevet en gammel drøm om at starte et galleri.

Beliggenheden er bestemt ikke mainstream. Det er kunsten bestemt heller ikke. Tingene passer på forunderligvis sammen. Det rå kælderlokale og den usædvanlige kunst.

- Vores kunder er ikke ligefrem strøgkunder. De kører gerne efter det, siger Lars Egeris.

Copenhagen Outsider Art Gallery er navnet, og konceptet er såre simpelt. Hver udstilling har en fernisering og en finassage - hverken mere eller mindre.

- Det er et projekt, som vi bruger vores fritid på. Det er meningen, at det en dag skal være et fuldtidsprojekt, når vi en dag ikke gider at være tømrermester og butiksindretter længere, fortæller Lars Egeris.

Interessen for kunst er bestemt ikke ny. Parret har igennem mange år besøgt udstillinger i ind og udland, men det pæne og polerede tiltaler dem ikke så meget som det upolerede og rå.

- Vi har samlet kunst i mange år. Outsiderkunst tricker os mest, og vi fandt ud af, at der manglede en platform i Danmark. Det kaldes »de gales kunst«. Det opstod i 1930´erne i Frankrig, hvor man fandt ud af, at psykisk syge mennesker kunne skabe ærlig kunst. Siden blev begrebet oversat til engelsk og definitionen blev bredere. Vi har to kriterier. Vi udstiller ikke skolede kunstnere, og kunstretningen skal være indenfor outsiderkunst, forklarer Lars Egeris, som har en ambition med udstillingerne.

- Det skal gøre noget ved folk. Man skal tvinges til at tage stilling til det, siger han.

Lige for tiden hedder kunstneren Kristian Andersen. Han maler råt for usødet.

- Han kan male meget umiddelbart. Udstillingen udspringer af en drøm, som han havde for et år siden. I drømmen blev han draget af et hotel, hvor der foregår forskellige ting mellem det gode borgerskab og de ansatte, siger Lars Egeris.

Parret har en del af deres private kunstsamling i kælderen. Her er der en række eksempler på værker fra psykisk handicappede kunstnere.

- Hvis man ser vores private kunstsamling, vil de fleste nok sige, at vi skiller os meget ud, siger Kristine Kimø.

På lørdag den 9. december fra 12 til 16 er der såkaldt finissage på udstillingen: Darkened Hotel Rooms. Herefter skal der gøres plads til en ny kunstner.

- Vi har en drøm om at have et galleri, men har for travlt i hverdagen. Derfor er det blevet på denne måde for os, siger hun.

