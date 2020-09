Otte kampe - Otte sejre

Førsteholdet i Serie 3 har vundet sæsonens første fire kampe. Senest blev det 6-1 over B 1973 Herlev for træner Anders Helmers mandskab.

- Det er to stærke hold, som brænder for fodbolden og giver alt, hvad de har i sig. De to holds trænere har en sund og positiv tilgang til fodbold, og det skaber de resultater, som de har opnået indtil nu i denne efterårssæson, fortæller Frank Henriksen fra Hareskov IF.