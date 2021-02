Otte-årige Nanna hængte hilsen op til alle plejehjemsbeboere

Der er brug for glæde og smil i denne tid. Det mener otte-årige Nanna, der har skabt netop dette på Plejecenter Lillevang. Hun har formået at samle mere end 120 kunstfærdige perleplader, som hun sammen med sin mor har hængt op foran terrasserne foran de ældres vinduer. Nu har alle beboerne derfor fået en hilsen samt et let bank på ruden og et vink.