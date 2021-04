Se billedserie Skoletjenestemedarbejde Lise Nielsen fortæller om Stavnsholts originale købmand. I dag driver Furesø Museer stedet, der fungerede som købmand op til 1962,

Original købmandsbutik åbnede igen efter coronanedlukning

Klasse fra Lille Værløse Skole var de første i 2021 til at se, hvordan dagligvareindkøb foregik i gamle dage omkring gadekæret i Stavnsholt

Furesø - 27. april 2021 kl. 18:55 Af Jens Berg Thomsen (tekst og foto) Kontakt redaktionen

Det er ikke lige til at forestille sig det, hvis man går en tur igennem Stavnsholt, altså selve landsbyen ved gadekæret. Men op til 1962 var der en købmand lige netop på det sted.

I dag driver Furesø Museer stedet, der er indrettet til at ligne en købmandsbutik fra dengang, hvor børnene blev sendt hen til købmanden efter varer til mors køkken. Forleden kunne stedet så åbne for et hold børn fra Lille Værløse Skole, og det var første gang siden nedlukningen før jul, at stedet igen fik besøg af børn, der skulle lære, hvordan indkøb foregik i gamle dage.

Efter butikken lukkede, stod 'Cornelen' og forfaldt, forklarer skoletjenestemedarbejder Lise Nielsen.

I 1970'erne gik en gruppe frivillige så i gang med at renovere bygningen, som senere overgik til Furesø Museer.

'Cornelen' har fået sit navn efter den sidste, der drev købmandsbutik på stedet, Lars Peter Johan Corneliusen.

Det oprindelige hus er bygget i år 1862, og senere er der bygget en tilbygning til, der i dag rummer blandt andet et toilet. For den oprindelige bygning havde slet ikke indlagt rindende vand, og derfor skulle der hentes vand udenfor i pumpen ved gadekæret i Stanvnsholt.

Butikken, som børnene fik mulighed for at se, er ikke indrettet som en kopi af den oprindelige købmandsbutik, men Lise Nielsen forklarer, at det alligevel plejer at komme bag på de besøgende skoleklasser, at dengang måtte man ikke selv tage varer ned fra hylderne, men man skulle istedet fortælle den flinke købmand bag disken, hvad man gerne ville have.

For tiden er stedet kun åbent for besøgende skoleklassern, men det er tanken, at 'Cornelen' igen skal åbne for offentligheden.