Se billedserie Camilla Jo Luiting og Claus Davidsen fra Nordiq group præsenterer det kommende byggeprojekt på Flyvestation Værløse. Foto: Mikkel Kjølby

Orangerierne - fællesskab med udsigt

Furesø - 08. maj 2021 kl. 10:16 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen

Den nye bydel på Flyvestation Værløse byder på et væld af spændende byggeprojekter med hvert deres fokus. Nu får Mageløse, Filmhusene, Officershusene og Hangarhusene snart selskab af Bofællesskabet Orangerierne på marken overfor Hangar 4.

Her midt mellem ådalen, engen og sletten vil fire boligblokke rejse sig over et træskelet. Øverst oppe på hver blok vil en glasoverdækning og en tagterrasse indbyde til fællesskaber.

- De fire boligblokke vil brede sig ud i området i en vifteform for at sikre, at alle får udsigt til alle sider. Øverst på hver blok vil der være 100 kvadratmeter tagterrasse og 90 kvadratmeter indendørs fællesområde, fortæller Claus Davidsen, som er rådgivende ingeniør hos Nordiq Group.

Claus Davidsen bor i det nærliggende Bofællesskabet Mageløse og har været med til at forme projektet Bofællesskabet Orangerierne.

Nordiq-group Nordiq Group købte byggerunden af Freja ejendomme og har fået Artha med som partner i projektet, som er tegnet af Tegnestuen Lokal. De ca. 28 boliger sælges gennem HOME Værløse.

- I Orangerierne får du udover en privat bolig også et fællesskab. De fælles områder bliver en forlængelse af boligen, fortæller Camilla Jo Luiting fra Nordiq Group.

Projektet sættes i gang så snart som muligt. Der vil foregå byggemodning henover sommeren og byggestart til september. Den første blok forventes klar til indflytning i sommeren 2022.

Køberne vil få en stor indflydelse på boligernes udformning.

- Der bliver boliger i stueplan og på første sal. Det bliver rækkehuse, lejligheder, gavlhuse og penthouselejligheder. Beboerne skal selv være med til at forme deres boliger, idet projektet er meget fleksibelt, forklarer Claus Davidsen.

Projektets fleksibilitet betyder også, at køberskaren ikke begrænser sig til en enkelt aldersklasse.

- Det spænder vidt. Orangerierne er for enlige, som vil have fællesskab, men også til ægtepar i 50´erne, som flytter fra en stor villa eller børnefamilier, som vil have natur og legemuligheder på landingsbanen, siger Claus Davidsen.

Man kan læse om projektet på dette link: http://www.nordiq-group.dk/orangerierne/