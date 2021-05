Optikerkæde åbner ny butik på Farum Bytorv

"Vi har haft øje på Nordsjælland og Farum et godt stykke tid, da vi ser et stort potentiale i området. Behovet for god, professionel og tryg øjenpleje eksisterer fortsat på trods af pandemien, og det er måske vigtigere end nogensinde før at tilbyde optik af høj kvalitet til rimelige priser. Vi er overbeviste om, at befolkningen i Farum vil tage godt imod på vores koncept med prisvenlig skandinavisk kvalitetsoptik," lyder det fra Mads Poulsen, administrerende direktør i Smarteyes i en pressemeddelelse fra firmaet.