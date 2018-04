Opmærksom passager fældede mobiltyv

En passager i et S-tog på vej mod København spillede klokken 05.55 søndag morgen en vigtig rolle i anholdelsen af en mobiltelefontyv, oplyser vagtchef ved Nordsjællands Politi, Michael From, til Frederiksborg Amts Avis.

- Passageren anmelder, at tyven netop har stjålet en mobil fra en sovende kvinde. Vi kører til Hareskov Station, hvor vidnet udpeger tyven, som vi anholder. I alt har han fire telefoner på sig, blandt andet en iPhone, hvis ejer vi også er i kontakt med, og som har fulgt telefonen hele vejen via Find My iPhone, siger Michael From, som oplyser, at tyven er en 36-årig udenlandsk mand, som i løbet af søndagen skal fremstilles i grundlovsforhør.