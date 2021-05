Oplev Kim Menzer i musikalsk foredrag

I de senere år har han slået sine folder i Kim Menzer Jazz & Blues Band. Udover at fortælle om sit musikerliv vil Kim Menzer demonstrere nogle af de mange instrumenter, han behersker. Arrangementet vil starte med en let anretning kl. 19 og et glas vin ligesom Seniorcaféen byder på en kop kaffe. Arrangementet er gratis for medlemmer og koster kr. 50,- for ikke medlemmer. Der er plads til 50 personer. Der skal vises coronapas. Tilmelding sker på annesoerensen@email.dk.