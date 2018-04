Se billedserie Ejeren af Farumgård, Kresten Andersen Bergsøe, føler sig overbevist om,at Furesø Kommune bevidst har opsøgt en retslig afgørelse på tvisten.Foto: Allan Nørregard

Opfordring falder for døve øren

Furesø - 05. april 2018 kl. 17:29 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med udsigt til at retssagen om Farumgårds lukkede porte indledes om få uger kommer formanden for foreningen Furesø By & Land, Poul Lüneborg nu med en opfordring til Furesø Kommune.

- Vi opfordrer til, at alle gode kræfter sættes ind på at genskabe et godt naboskab mellem Farumgård og det omgivende samfund, inden konflikten låses fast i måske år frem, gennem et opslidende retsligt forløb ved domstolene, lyder det fra Poul Lüneborg. Også Beboerforeningen Farum Landsby har tidligere bedt Furesø Kommune om at acceptere en alternativ stiføring.

Ejeren af Farumgård, Kresten Andersen Bergsøe, lukkede portene for snart et år siden, hvilket fik Furesø Kommune til at politianmelde ham for at overtræde naturbeskyttelsesloven.

Farumgård har siden 1949 været omfattet af en fredning, som sikrer offentligheden adgang til stien gennem parken og selve gården. En række overtrædelser fik dog Kresten Andersen Bergsøe til at lukke portene. Både før og efter har der været forhandlet om en alternativ stiføring, og parterne står reelt ikke langt fra hinanden. Sabine Kirchmeier forsøgte i sommeren 2017 at få borgmester Ole Bondo Christensen (S) og Kresten Andersen Bergsøe til at nå til enighed om en stiføring og var ganske tæt på et resultat.

- Den uafklarede situation løses efter Furesø By & Lands opfattelse ikke ved juridisk tvang gennem en retsafgørelse. Kun ved dialog og aftale vil der kunne tilvejebringes en løsning, som genskaber et forhold mellem Farumgård og omgivelserne, som alle kan være tjent med, siger Poul Lüneborg, som kommer med en konkret opfordring.

- Hvis der ikke kan opnås enighed om at påbegynde en ny fredningssag til afløsning af den gældende fredning, vil vi i Furesø By & Land foreslå, at kommunen tager initiativ til at indgå en frivillig privat fredningsaftale, som tinglyses på Farumgård, siger Poul Lüneborg.

Det er hans håb, at de høringsberettigede parter DN Furesø og Naturpark Mølleåens Venner vil bakke op om en sådan løsning. Men her tror han forkert.

- Ejeren kan ikke egenhændigt lukke for adgangen. Man har ikke været tæt på en løsning, da fredningsmyndighederne aldrig har været involveret. En frivillig aftale vil ikke fjerne en fredning, forklarer Carsten Juel, formand for DN-Furesø.

Heller ikke borgmester Ole Bondo Christensen er enig.

- Offentligheden har ret til at færdes gennem Farumgård. Det er fastlagt i de gældende fredningsbestemmeler. Formålet med fredningen er, at borgerene skal kunne opleve de landskabsmæssige værdier, parken og de smukke bygninger. Vi har som kommune pligt til at sikre, at gældende fredningsbestemmelser overholdes, lyder det fra Ole Bondo Christensen som fortsætter:

- Vi vil gerne drøfte muligheder for en alternativ stiføring, hvor ejeren, DN, naboer og andre interessenter inddrages. Men forudsætningen må være, at de nuværende fredningsbestemmelser respekteres, og at området igen åbnes for offentligheden. Det er fredningsmyndighederne, der har fastlagt de nuværende fredningsbestemmelser, og det er også fredningsmyndighederne, der i givet fald skal godkende en alternativ stiføring.

Kresten Andersen Bergsøe bakker op om forslaget fra Furesø By & Land, men tror ikke, at kommunen på noget tidspunkt har haft en reel interesse i at ændre fredningsbestemmelserne.

- Jeg kan fuldt ud tilslutte mig Furesø By & Lands forslag. Jeg har imidlertid gentagende gange tilbudt Kommunen at genåbne portene, såfremt den ville forpligte sig til at gennemføre en ny stiføring - enten ved en ny fredning eller ved en direkte tinglyst aftale. Det har kommunen ikke ønsket, forklarer Kresten Andersen Bergsøe og fortsætter:

- Det er mit indtryk, at kommunen forfølger en retslig prøvelse - alene med henblik på at gennemtvinge en åbning - og uden nogen som helst vilje til at løse problemet med offentlighedens krænkelser af fredningsbetingelserne. Det er min oplevelse, at der er bred politisk opbakning i kommunalbestyrelsen til denne tilgang, og at kommunen på intet tidspunkt har ønsket eller arbejdet for en reel løsning af problemet.