Opfordring: Brug mundbind, når I henter

"Vores dagtilbud spiller en meget vigtig samfundsmæssig rolle, men vi har brug for forældrenes hjælp, hvis vi skal sikre gode rammer for alle - børn som voksne, så forældre trygt kan aflevere deres børn og medarbejdere trygt kan tage på arbejde. Børne- og undervisnings¬ministeriet appellerer til, at forældre, der har mulighed for det, overvejer at holde deres børn hjemme i en kortere eller længere periode. Vi er helt klar over, at det kan være vanskeligt for mange, men vi håber på, at de, der har mulighed for det, vil overveje det. Vi opfordrer samtidig til, at de forældre, der kommer i dagtilbuddene, bærer mundbind, når de henter og afleverer deres børn," siger hun videre.