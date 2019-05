Send til din ven. X Artiklen: Opbakning til Furesøs medarbejdere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Opbakning til Furesøs medarbejdere

Furesø - 17. maj 2019 kl. 14:21 Af Bettina Ugelvig Møller (S), formand i Udvalg for dagtilbud og familier

Politisk engagement er godt. Kampen for de gode løsninger for udsatte børnefamilier er en vigtig kamp at tage. Men Carsten Svensson (DF) skyder i mine øjne ved siden af målet, da han tidligere på ugen gik til angreb på nogle af Furesøs medarbejdere, der arbejder professionelt og fagligt for nogle af vores mest udsatte børn. Disse medarbejdere har 100 pct. fokus på barnets tarv og udøver ét af de sværeste job: At få et samarbejde op at køre med forældre, der får tvangsfjernet børn med det formål at få børnene i trivsel og i en god udvikling

Modtager Furesø underretninger fra en lærer eller læger om, at barn mistrives, reagerer kommunens medarbejdere omgående. Udfordringer søges altid løst i et samarbejde med forældrene. For vi ved, at det er bedst for barnet, at bliver hos forældrene - hvis de vel at mærke kan sikre barnets trivsel og udvikling. Og derned tage sig af barnet. Den familierettede indsats, som bevidst er valgt som metode i Furesø, har ført til et markant fald i antallet af anbringelser.

Kommunen er forpligtet til at reagere, hvis et barn mistrives. En tvangsfjernelse er absolut sidste valgmulighed, og forud for en sådan beslutning, har et særligt børne- og ungeudvalg med en dommer i spidsen vurderet alle aspekter i sagen herunder mulige alternativer.

Vores medarbejdere gør alt, hvad de kan for at opbygge et tillidsfuldt og konstruktivt samarbejde med de familier, der har brug for hjælp. Det er der brug for at anerkende og støtte op om. Samtidig skal vi naturligvis være lydhøre over for de familier, der oplever at være kommer i klemme i systemet, og vi skal i alt, hvad vi gør arbejde for den gode tillidsfulde borgerdialog. Det er enormt vigtigt.

Furesø har haft et markant fald i antal anbringelser. Langt de fleste anbringelser er i samarbejde med forældrene, og 2/3 dele af alle anbringelser i Furesø er i familiepleje eller i netværkspleje. Furesø har færre tvangsanbringelser end landsgennemsnittet.

Alt dette skyldes, at Furesø Kommunes medarbejdere udøver arbejde af høj kvalitet, der er fagligt velfunderet og altid med det mål for øje at skabe de bedste rammer og muligheder i livet for vores udsatte børn og unge.