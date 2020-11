Olivia Powers har blandt andet to solosange i forestillingen. Foto: Per Morten Abrahamsen

Olivia har fået stor rolle i musical

13-årige Olivia Powers fra Hareskov står for tiden på scenen i musicalen 'Oliver' på Det Ny Teater

Furesø - 06. november 2020 kl. 11:50

Det Ny Teater i København opfører i øjeblikket musicalen 'Oliver', der bygger på fortællingen om den forældreløse dreng fra Charles Dickens roman 'Oliver Twist'.

På rollelisten findes blandt andre 13-årige Olivia Powers fra Hareskov, der har fået en større rolle som pigen Bet. Det er nu anden gang, at hun er med i en opsætning på teatret, der er Danmarks største musicalscene.

Olivia Powers har blandt andet to solosange, og det var nervepirrende i starten, fortæller hun.

"Det går virkelig godt, og det er megasjovt. Jeg var sindssygt nervøs første gang, jeg skulle synge solo, for det er en meget høj tone, men det er blevet meget bedre. Mine bedste venner er med i forestillingen, og de hjælper mig."

En af de bærende roller som hæleren Fagin bliver spillet af den rutinerede skuespiller Preben Christensen, som Olivia Powers også spiller direkte over for i flere scener.

"Han er vildt sød og har meget humor. Man lever sig mere ind i rollen, når man står over for ham, for han er virkelig god," fortæller hun.

Går i idrætsklasse Olivia Powers begyndte allerede som 7-årig at spille amatørteater, som nu har resulteret i flere professionelle roller. Og for at satse mere aktivt på at danse, synge og spille skuespil er hun i år flyttet fra Hareskov Skole til en idrætsklasse i Herlev.

"Jeg er kommet i sportsklassen, fordi jeg danser ballet og step, og jeg får ikke lige så mange lektier for, hvis jeg nogle dage skal gå tidligere. Min venner i klassen forstår det også bedre, så det er virkelig godt," mener hun.

I musicalen har Olivia Powers rollen som en pige, der er meget fremme i skoene, og det er anderledes, end de roller hun tidligere har været vant til.

"Hun er en pige fra et letlevende miljø. Hun går sammen med en drengebande og er ikke fin og tænker ikke så meget over, hvad hun gør. Det er meget sjovt at prøve, fordi jeg har altid haft de søde roller," siger hun.

For Olivia Powers er skuespillet mere end bare en fritidsinteresse.

"Det er noget, jeg vil blive ved med hele mit liv. Det er det, jeg holder mest af, og jeg glæder mig altid til at skulle afsted," slutter hun.

Musicalen 'Oliver' kan ses indtil den 6. december på Det Ny Teater. red