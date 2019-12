Ole Bondo ærgrer sig over FCN-beslutning

»Right to Dream har i dag meldt ud, at de vil undersøge mulighederne for at rykke deres administration, træningsaktiviteter og fodboldakademi til Hillerød. Det er en rigtig ærgerlig melding. Vi er glade for at have en spændende virksomhed som »Right to Dream« i Furesø. Vi har derfor gennem længere tid drøftet mulighederne for at skabe plads til flere træningsfaciliteter og en udvidelse af fodboldakademiet i Farum. Det har vi gjort i et tæt samarbejde med Farum Boldklub og »Right to Dream«. Vi vil gerne fortsætte dette afklaringsarbejde og ser derfor frem til at mødes med »Right to Dream« i starten af det nye år, så ingen muligheder er uprøvet, skriver borgmesteren, der dog glæder sig over, at der fortsat bliver spillet superligabold i Farum.