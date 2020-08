Officershusene tager form på Flyvestation Værløse

Endnu et byggefelt i Sydlejren er klar til et spændende byggeprojekt. REKA Gruppen har sat gang i 1. etape af 37 nye, arkitekttegnede huse til salg med navnet Officershusene.

REKA Gruppen står - på vegne af investeringsgruppen West-Coast Real Estate III - bag de 37 huse. Husene er tegnet af arkitektfirmaet Tredje Natur, som også har udarbejdet helhedsplanen for området. Officershusene er i 1- og 2-plan samt rækkehuse og dobbelthuse. Husene bliver fra 112 til 139 kvadratmeter i et lyst og nordisk design i de bedste materialer. Alle husene åbner op ud mod naturen og har store vinduespartier med masser af lysindfald.

- Flyvestation Værløse ligger så bynært, som man kan komme, og det unikke naturområde er tænkt ind i husenes arkitekturen. Officershusene er attraktive for både børnefamilier, der er vokset ud af lejligheden i København, seniorer og mange andre mennesker, som udover en eksklusiv bolig også drømmer om lys, luft og fællesskab, siger Jesper Kristensen, adm. direktør for REKA Gruppen.

- Netop fordi der er en ambitiøs helhedsplan for området, så er der tale om et unikt boligområde med en stor variation i bebyggelsen, og hvor nyt og gammelt giver en ganske særlig atmosfære midt i et enestående naturområde, siger Thomas Lausen fra Home i Værløse, som har første etape af Officershusene til salg.

Thomas Lausen føler sig sikker på, at mange vil være interesseret i Officershusene på grund af 'hele pakken': Mulighed for at få indflydelse på boligen gennem valg af materialer, arkitektur, let at holde vedlige, lavenergi, kvalitet, tæt på København og ikke mindst de mange grønne åndehuller og udsigten til, at de første af Officershusene er færdige i december 2021. Sidste etape er færdig i foråret 2022.