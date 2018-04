Økopionererne på Stengården

Se billedserie De første spinatplanter er klar til salg, men det helt store ryk kommer første tidligt på sommeren. Hele herligheden ser ikke skyggen af sprøjtemidler. Som kemiingeniører har Elisabeth og Jens Otto Rasmussen set, hvad den slags gør ved jorden.

Furesø - 19. april 2018 kl. 11:27 Af Mikkel Kjølby Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Lige der, hvor vejen til Birkerød slår et knæk, finder man en herlig plet på jord. Elisabeth og Jens Otto Rasmussen er blandt pionererne indenfor økologi og har forvandlet Stengården til en veldrevet virksomhed med otte årsværk foruden deres egen indtægt.

Netop på dagen, hvor regeringen offentliggører en milliardsatsning på at få landmændene til at lægge om til økologi, tager Elisabeth imod med kasket på hovedet og et smil på læberne.

Regeringens milliarder kommer 21 år for sent for Elisabeth og Jens. De er begge uddannet kemiingeniør, men muligheden for at forme deres eget liv trak dem ud af kontorerne og ind i staldene.

- Vi er begge vokset op på landet, og som kemiingeniører ved vi, hvad der sker, når man smider kemi på jorden, fortæller Elisabeth Rasmussen.

I starten var det mest en hobby, men snart fangede bordet.

- Da jeg fik barn nummer tre og 1000 høns, ville jeg ikke på arbejde mere, lyder det med et grin.

For at drive et økologisk landbrug er fuldtidsarbejde med et stort plus.

- Det er et fantastisk liv. Vi kunne afpasse det efter børnene, og det giver energi mere tilbage at lave friske produkter til kunderne. Lige præcis i dag er den første spinat klar til salg. Nogle af kunderne har glædet sig helt vildt. Større tilfredsstillelse er det svært at finde, siger Elisabeth Rasmussen.

I dag har Stengården 50 køer og kalve, som slagtes efter to år. 3000 høns går frit rundt i den 2 1/2 hektar store æbleplantage, og der plantes spinat, gulerødder, squash, kartofler, løg og meget andet på 5 hektar af den 100 hektar store grund.

Gårdens volumen betyder da også, at Elisabeth og Jens Otto i dag fungerer mere som forvaltere og ideludviklere, mens nogle friske unge mennesker står for udplantningen af løg. Det foregår med håndkraft.

- Vi kan ikke have maskiner til det hele, så der er en del håndarbejde i det og dermed også arbejdspladser, siger Elisabeth, mens James fra upstate New York planter løg. Han er i her i tre uger, som en del af udvekslingsprogram, hvor han får kost og logi for sin arbejdskraft.

Stengården skal ikke være større, men derfor kan man jo fortsat få ideer. Sidste år var der premiere på et mødelokale, hvor der naturligvis er fuld økologisk forplejning.

- Vi bygger ikke mere nu, men vi får hele tiden nye idéer. Da vi byggede caféen, var det fordi, vi oplevede et behov hos kunderne, der gerne ville have et sted, hvor de kunne drikke en kop kaffe, fortæller Elisabeth, som ikke er et sekund i tvivl, hvorfor kunderne kommer igen og igen.

- Nu til dags kan man få dækket sit behov for økologi hos supermarkederne, men hos os tæller oplevelsen af at komme på gården og se dyrene med. Og så er det i bund og grund selve spisekvaliteten i vores produkter, som gør, at kunderne kommer tilbage. Den ekstra spisekvalitet gør forskellen, forklarer Elisabeth Rasmussen.