Øjvind Vilsholm klar til Folketinget

Præsidentvalget i Danmarks Naturfredningsforening var imødeset med spænding i et rækkehus i Farum. Enhedslistens folketingsmedlem Maria Reumert Gjerding vandt som ventet over den eneste modkandidat Rune Kjærgaard Lange, og træder dermed ud af Folketinget. I hendes sted tiltræder suppleanten Øjvind Vilsholm fra Farum.

- Jeg er lidt nervøs ved at rydde bordet på arbejdet. Det er nok ikke det bedste tidspunkt at forlade en fagforening, siger Øjvind Vilsholm med henvisning til de igangværende overenskomstforhandlinger.

Øjvind Vilsholm forventer at tiltræde i Folketinget den 18. april. Han kommer til at dele miljøordførerposten med Pelle Dragsted, som til gengæld overlader en del af forbrugsstoffet til Øjvind Vilsholm, som også overtager Maria Reumert Gjerdings post som familieordfører.

- Hvis det bliver en kort fornøjelse, er det fordi Lars Løkke Rasmussen ser en mulighed for at blive genvalgt. Så jeg håber, at der går minimum et års tid inden det næste valg, siger Øjvind Vilsholm med vanlig sans for underspillet humor.